Bis 2019: N24 verlängert Vertrag mit Michel Friedmann

Michel Friedmann bleibt bis Ende 2019 bei N24. Der Berliner Informationssender verlängerte den Vertrag mit dem Moderator jetzt vorzeitig um weitere zwei Jahre. Bereits seit Oktober 2004 talkt Friedman für N24. Neben "Studio Friedmann" ist er auch in der Reportage-Reihe "Friedmann schaut hin" zu sehen.