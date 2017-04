Bis 2025: Schnelles Interent für alle in G20-Staaten

Während die Digitalisierung und der Breitbandausbau in Deutschland eher schleppend vorankommt, will die Bundesregierung die globale Entwicklung auf einem G20-Treffen beschleunigen. Bis 2025 sollen alle Menschen ans Internet angeschlossen sein.



Die führenden Industrie- und Schwellenländer (G20) wollen das schnelle Internet weltweit vorantreiben. Bis zum Jahr 2025 sollen alle Menschen an das Internet angeschlossen sein, vereinbarten die zuständigen G20-Minister am Freitag bei einem Treffen in Düsseldorf.