Bis zur Verleihung: Sky zeigt Oscar-Sonderprogrammierung

Die Award-Season nimmt so langsam richtig Fahrt auf. Auch Bezahlsender Sky fiebert mit. Bei Sky Cinema Hits HD läuft eine Sonderprogrammierung mit oscarprämierten Filmen rund um die Uhr.



Oscarprämierte Filme von früh bis spät: Sky Cinema Hits bereitet seine Zuschauer mit einer Sonderprogrammierung auf die Verleihung des diesjährigen Academy Awards vor. An zehn Tagen laufen ausschließlich oscarprämierte Filme. Darunter sind Klassikern wie der 1997 mit neun Awards gekürte "Der englische Patient" oder "There Will Be Blood", für den u.a. Hauptdarsteller Daniel Day-Lewis ausgezeichnet wurde.