Bitkom: 30 Milliarden-Markt rund um das Smartphone

Das Smartphone hat in Deutschland einen Milliarden-Markt etabliert.



Insgesamt werden laut Digitalverband Bitkom in diesem Jahr rund um das Smartphone 33,3 Milliarden Euro etwa mit Datendiensten, Apps und Infrastruktur sowie der Geräte in Deutschland generiert. Dabei entfallen knapp 60 Prozent der Umsätze auf Daten- und Sprachdienste (19,7 Milliarden Euro).