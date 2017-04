Bitkom: Digitalisierung der Industrie treibt Wirtschaft an

Einer der wichtigsten Punkte der Hannover Messe ist die Digitalisierung der Industrie. Laut dem Branchenverband Bitkom wird diese zu einem deutlichen Umsatzwachstum in den kommenden Jahren beitragen.



Die Digitalisierung und Vernetzung traditioneller Industrien treibt die Wirtschaft deutlich an. Der Umsatz mit Lösungen für die Industrie 4.0 werde allein in diesem Jahr um 21 Prozent auf 5,9 Milliarden Euro steigen, teilte der Branchenverband Bitkom am Montag zum Start der Hannover Messe mit. Auch für 2018 erwarte man einen Zuwachs von mehr als 22 Prozent. Damit beschleunige sich das Wachstum trotz des bereits erreichten hohen Niveaus, hieß es.