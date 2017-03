Bitkom: Digitalisierung sorgt 2017 für Anstieg der Arbeitsplätze

Der Branchenverband Bitkom prognostiziert rosige Zeiten. Insgesamt sollen über 20.000 neue Jobs dieses Jahr auf dem IT- und Telekommunikations-Sektor entstehen.



Die Digitalisierung schreitet immer weiter voran und schafft dabei auch noch zigtausende Arbeitsplätze. Zumindest geht der Digitalverband Bitkom davon aus. Er erwartet besonders im Bereich IT-Segment starke Zuwachse.