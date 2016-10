Bitkom: E-Book-Nutzung bleibt auf gleichem Niveau

Wie aus einer Studie von Bitkom hervorgeht, liest jeder Vierte in Deutschland Bücher digital. Damit bleibt der Wert gegenüber den beiden Vorjahren stabil.



Keine Zuwächse, aber auch keine Verluste bei der Nutzung von E-Books. In Deutschland nutzen derzeit beinahe ein Viertel (24 Prozent) der Befragten E-Books, so eine Studie des Digitalverbandes Bitkom. Damit ist der Anteil der E-Book-Leser im Vergleich zu den beiden Vorjahren gleich geblieben.