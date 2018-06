Bitkom: Gute Wirtschaftslage bremst Digitalisierung aus

Bei voller Auslastung und florierendem Geschäft fehlt es in vielen Unternehmen in Deutschland an Zeit und Geld für die Digitalisierung. Die Zukunft lässt sich aber nicht aufhalten, warnt der Branchenverband Bitkom.



Wegen prall gefüllter Auftragsbücher kommen deutsche Unternehmen bei der Digitalisierung nach Einschätzung des Branchenverbands Bitkom derzeit nur langsam voran. In einer am Mittwoch vorgestellten repräsentativen Studie gaben demnach 32 Prozent der befragten Manager an, die größte Hürde sei fehlende Zeit im Alltagsgeschäft. "Das ist fast doppelt so viel wie vor einem Jahr", sagte Achim Berg, Präsident des Digitalverbands. 2017 waren es 18 Prozent. Und 21 Prozent beklagen fehlende Mittel (2017: 14 Prozent). "Digitalisierung gibt es aber nicht zum Nulltarif."



"Niemand, der Verantwortung für ein Unternehmen trägt, darf ernsthaft sagen: Wir haben kein Geld und keine Zeit für die Zukunft", sagte Berg. Gerade im Mittelstand hätten viele Unternehmen derzeit volle Auftragsbücher und machen gute Geschäfte. "Das Geschäft von morgen ist aber ausschließlich digital."