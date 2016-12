Bitkom: Immer mehr Geschenke werden im Internet gekauft

Bitkom hat eine repräsentative Befragung zum Geschenkekauf 2016 durchgeführt. Das Ergebnis: Der Geschenkekauf im Internet ist beliebt wie noch nie.



69 Prozent der Internetnutzer ab 14 Jahren wollen dieses Jahr Geschenke im Internet kaufen - das ist eines der Ergebnisse einer aktuellen Bitkom-Studie. 815 Internetnutzer ab 14 Jahren hat der Digitalverband dafür zu ihrem Geschenkekauf-Verhalten gefragt. Das Ergebnis ist eindeutig. Internet-Shopping steigt nach wie vor in der Beliebtheit.