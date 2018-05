Bitkom: In Finanzbranche bahnt sich Gezeitenwechsel an

Ein grundlegender Wechsel steht an, wie, wo und mit wem wir in Zukunft Geldgeschäfte erledigen.



Mehr als drei Viertel der Internet-Nutzer in Deutschland erledigen ihre Bankgeschäfte laut einer Studie des Digitalverbands Bitkom inzwischen online. Dabei sind mehr als der Hälfte (57 Prozent) die digitalen Angebote wie Banking-Apps oder Online-Beratung ihrer Bank wichtig, nur 47 Prozent dagegen die Bekanntheit der Marke des Anbieters. "Hier bahnt sich ein Gezeitenwechsel für die traditionellen Bankhäuser an", sagte Achim Berg, Präsident des Bitkom, am Montag bei der Vorstellung der Studienergebnisse.