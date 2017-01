Bitkom-Prognose: VoD-Umsatz kratzt 2017 an Milliarden-Grenze

Der Video-on-Demand-Markt wächst weiter und der Umsatz kratzt mittlerweile an der Milliarden-Marke. Eine Bitkom-Studie belegt, was User schon lange wissen: VoD wird immer beliebter.



Netflix, Amazon Prime Video und Co. sind schon lange in aller Munde. Der Bitkom untersuchte den Sachverhalt nun und prognostiziert dem Video-on-Demand-Markt auch im Jahr 2017 wieder ein gehöriges Wachstum. Während im Jahr 2016 bereits in Marktvolumen von 800 Millionen Euro erzielt wurde, kratzt man 2017 bereits an der 1-Milliarde-Euro-Marke. Laut den Experten ist ein Wachstum um 18 Prozent auf 945 Millionen Euro realistisch und damit legt der Markt im siebten Jahr infolge zu.