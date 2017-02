Bitkom-Studie: Online-Nutzung mit Smartphone auf dem Vormarsch

Mobil ist "in". Wie der Digitalverband Bitkom in einer neuen Umfrage herausfand, geht mittlerweile jeder Dritte vorzugsweise am Smartphone ins Internet.



Stationär zu surfen, ist schon längst Geschichte. Mobil muss es sein. Selbst das Notebook hat nahezu ausgedient. Wie der Digitalverband Bitkom anhand einer neuen repräsentativen Umfrage erläutert, geht nahezu jeder dritte Internetnutzer (30 Prozent) privat mittlerweile am Smartphone ins Internet. Das ist ein massiver Anstieg im Vergleich zum Jahr 2016, wo diese Zahl bei lediglich 20 Prozent lag. Meldungen zu diesem Thema

Lediglich 35 Prozent sind noch hauptsächlich mit dem Laptop online. Dieser Anteil lag im vorangegangenen Jahr noch bei 43 Prozent. Statt 16 Prozent im Vorjahr sind nun mehr nur noch 14 Prozent hauptsächlich mit dem Desktop-PC im Internet. 19 Prozent hingegen nutzen ein Tablet. Das macht das Smartphone zum Gewinner der Umfrage.



"Das Internet wird immer mobiler. In Kürze wird das Smartphone auch den Laptop als meist genutzten Internetzugang ablösen", sagt Bitkom-Hauptgeschäftsführer Dr. Bernhard Rohleder.



Das hängt aber auch damit zusammen, was der Nutzer tun möchte. 63 Prozent lesen Nachrichten bevorzugt auf dem Smartphone. Damit hängt das mobile Telefon erneut Laptop (43 Prozent) und Desktop (28 Prozent) ab. Das Tablet rangiert mit 21 Prozent sogar noch dahinter. 60 Prozent greifen für Musik bevorzugt zum Smartphone, 58 Prozent für die Nutzung sozialer Netzwerke, womit das Mobiltelefon auch in dieser Kategorie führend ist.

