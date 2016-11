Bitkom-Studie: Streaming gewinnt weiter an Bedeutung

Die immer stärkere Verbreitung von Streamingdiensten wie Netflix, Amazon Video oder Maxdome sorgt für einen Bedeutungsverlust des klassischen Fernsehens. Zu diesem Ergebnis kommt zumindest eine Studie des Bitkom.



Das wachsende Angebot an Streaming-Diensten kratzt einer Studie zufolge weiter an der Bedeutung des klassischen Fernsehens. Jeder vierte Nutzer von Streaming-Diensten könne sich inzwischen vorstellen, künftig komplett auf das lineare TV-Programm zu verzichten, geht aus einer Studie des Digitalverbands Bitkom hervor. Das seien sieben Prozentpunkte mehr als 2014.