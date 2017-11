Bitterböse Krimikomödie als Free-TV-Premiere im ZDF

Mit "Einer nach dem anderen" läuft im ZDF eine Krimikomödie aus Norwegen mit Stellan Skarsgård. In der Groteske geht es blutig und bitterböse zur Sache.



Am 06. November zeigt das ZDF die bitterböse norwegische Krimikomödie "Einer nach dem anderen" als Premiere im Free-TV. Darin startet ein Vater nach dem Mord an seinem Sohn einen wahnwitzigen Rachefeldzug. In Hans Petter Molands Groteske manövrieren sich die skurrilen Charaktere in eine bizarre Situation nach der anderen. Neben Stellan Skarsgård als Racheengel sind Bruno Ganz als Pate der serbischen Mafia und Pål Sverre Valheim Hagen als Gangsterboss zu sehen.