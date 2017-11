"Black Friday" auch in Deutschland angekommen

In den USA wird der Freitag nach Thanksgiving "Black Friday" genannt. Thanksgiving fällt immer auf den vierten Donnerstag im November. Und so nutzen die Amerikaner den darauffolgenden Freitag als Brückentag und tätigen erste Weihnachtseinkäufe.



Ein von Mydealz.de in Auftrag gegebenen repräsentativen Studie hat ergeben, dass neun von zehn Deutschen den Black Friday als Shopping-Event kennen. Und sechs von zehn Deutschen kaufen an diesem Tag ein. Der "Black Friday" fällt dieses Jahr auf den 24. November.