Black Friday bietet kaum echte Schnäppchen

Es ist schon wieder fast so weit: Am Black Friday erhoffen sich viele enorme Rabatte auf Elektronikprodukte – die es dann im Edeffekt doch kaum gibt, wie eine Analyse des Preisvergleichportals Idealo zeigt.



In knapp einem Monat stürmen wieder zahlreiche Menschen in Kaufhäuser oder versuchen online ihr Glück auf der Jagd nach Sonderangeboten. Doch der vermeintlich radikale Preisnachlass fällt meist nicht so glorreich aus, wie es sich die meisten erhoffen. Die Shopping- und Vergleichsplattform idealo hat die Preisentwicklung von über 2.500 Top-Produkten am und kurz vor dem Black Friday 2018 analysiert.