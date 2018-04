"Black Panther" nun unter 10 erfolgreichsten Filmen aller Zeiten

An der Spitze steht weiterhin "Avatar". Doch jetzt schaffte es auch "Black Panther" in den Top 10 der erfolgreichsten Kinofilme - ein enormer Triumph für das vor allem mit schwarzen Schauspielern besetzte Actionspektakel.



Der Kinohit "Black Panther" um einen schwarzen Superhelden hat es auf die Liste der zehn erfolgreichen Filme aller Zeiten geschafft. Nach Angaben des Disney-Studios spielte die gefeierte Comicverfilmung von Ryan Coogler weltweit 1,28 Milliarden Dollar (rund 1,04 Milliarden Euro) ein, wie das US-Branchenblatt "Variety" am Dienstag berichtete. Auf der globalen Top-Ten-Liste nimmt "Plack Panther" damit den zehnten Platz ein, der Disney-Film "Frozen" rutschte auf den elften Rang ab.