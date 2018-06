"Black Panther" räumt bei MTV-Preisen ab

Vier Monate ist der bombastische Start von "Black Panther" her, aber begeistern kann er Teenager und junge Erwachsene noch immer. Der Film beherrscht die diesjährigen MTV-Preise und verpasst dabei auch Themen wie Homosexualität und Gleichberechtigung von Frauen einen Schub.



Reichlich schwarze Gewinner, ein schwuler Kuss, eine lesbische Preisträgerin: Mit dem immer noch nachklingenden Erfolg des Superheldenfilms "Black Panther" haben die MTV Movie & TV Awards ein Zeichen für Vielfalt unabhängig von Hautfarbe, Geschlecht und sexuellen Vorlieben gesetzt. Der Marvel-Hit räumte am Montag (Ortszeit) den Hauptpreis als bester Film sowie drei weitere Auszeichnungen ab. An dem zweistündigen Abend in Kalifornien machten sich die Preisträger für Afroamerikaner und zugleich für Frauen und Homosexuelle in dem vorwiegend jungen Publikum stark.