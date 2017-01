"Black Sails": ProSieben Fun hisst die schwarzen Segel

Kein Glück für "Black Sails": Die Piraten-Serie zieht von ProSieben zum Pay-TV-Sender ProSieben Fun und wird in nur wenigen Wochen verheizt.



"Black Sails" ist ein wahrer Außenseiter unter den Serien. Zwar kann das Piraten-Abenteuer auf eine treue Fan-Basis bauen, im deutschen Fernsehen geht es dagegen gnadenlos unter. Nun nimmt sich der Pay-TV-Sender ProSieben Fun der dritten Staffel "Black Sails" an und zeigt die neuen Folge ab 23. Februar immer donnerstags um 20.15 Uhr.