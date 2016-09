"Black in the USA" über die rassistischen Abgründe der USA

Mit "Black in the USA" erkundet Sékou Neblett für ZDFinfo die USA und berichtet über den amerikanischen Rassismus der Vergangenheit, der sich bis heute hartnäckig hält.



Das Rassismus-Problem der USA kann nicht länger geleugnet werden. Gerade in den letzten Wochen und Monaten schlägt das Thema massive Wellen und spielt im diesjährigen Wahlkampf um das Amt des US-Präsidenten eine noch größere Rolle als in den Jahren zuvor. Der Deutsch-Amerikaner Sékou Neblett begibt sich für ZDFinfo durch die USA und wirft in einem Zweiteiler einen Blick auf die Vergangenheit und die aktuelle Lage.