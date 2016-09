Blackberry macht Schluss mit Smartphone-Entwicklung

Smartphones mit Googles Android sowie das iPhone haben Blackberry-Geräte in die Bedeutungslosigkeit verdrängt. Nun will der Hersteller keine Smartphones mehr bauen.



Es ist das Ende einer Ära: Der Smartphone-Pionier Blackberry wird nach andauernden Verlusten keine Computer-Handys mehr selbst entwickeln. Diese Arbeit solle an Partner ausgelagert werden, kündigte Blackberry-Chef John Chen am Mittwoch an. Ein Beispiel für die neue Strategie sei ein Gemeinschaftsunternehmen in Indonesien, in dem Blackberry sich auf die Software-Entwicklung fokussiert. Schon das jüngste Modell DTEK50 war eigentlich ein Telefon des Herstellers Alcatel mit Blackberry-Logo.