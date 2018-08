Blackout abgewendet: Neuer Vermarkter für Handball-WM

Der Handball-Weltverband IHF hat einen neuen Vermarkter für Medienrechte an Handball-WM gefunden. Die schlimmsten Sorgen scheinen damit zu erledigen.



Die Internationale Handball-Föderation (IHF) hat einen neuen Vermarkter für die weltweiten Medienrechte für die Weltmeisterschaften 2019 bis 2025 gewonnen. Das in Hamburg ansässige Unternehmen Lagardère Sports übernimmt ab sofort den Vertrieb der TV-Verträge unter anderen für die WM im kommenden Jahr in Deutschland und Dänemark.



Diese einstimmige Entscheidung hat das IHF-Council getroffen, teilte der Weltverband am Montag mit.