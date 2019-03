Blamage für Apple: Marktstart der AirPower-Ladematte abgesagt

Apple muss eine ungewöhnliche und schmerzliche Niederlage eingestehen. Der Marktstart eines eigentlich schon seit langem angekündigten Geräts wurde abgesagt.



Die Ladematte AirPower zum drahtlosen Aufladen der Akkus von bis zu drei Geräten wird nicht erscheinen, wie das Unternehmen am Freitag mitteilte. Man habe nach großen Anstrengungen schließlich festgestellt, dass AirPower nicht den Anforderungen von Apple genügen werde, erklärte der für Hardware-Entwicklung zuständige Top-Manager Dan Riccio am Freitag unter anderem den Tech-Blogs "The Verg" und "TechCrunch"