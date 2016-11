Blaue Blume Award 2017: Kandidaten bekannt gegeben

Die Nominierten für den Blaue Blume Award 2017 sind bekannt. Ab heute können die Zuschauer bei Sky für ihren Favoriten im Rahmen des Kurzfilmpreises stimmen.



Die Zuschauer haben bei Sky das Sagen. So auch beim Voting für den besten Kurzfilm. Im Rahmen des Blaue Blume Award 2017 kann das Publikum ab heute entscheiden, welcher Kurzfilm ihr absoluter Favorit ist. Bereits zum 6. Mal verleiht der Sender Romance TV den Award. Die Nominierten stehen vom 2. bis 30. November unter Sky Go sowie unter sky.de/blaueblume bereit. Auch das Voting kann hier vorgenommen werden.