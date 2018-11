Blaupunkt Audio: Kabelloses Trio für die Steckdose

Eine neue Serie von kabellosen Plug-in-Radios soll das Portfolio von Blaupunkt Audio erweitern. Die drei neuen Steckdosenradios können mit DAB Plus oder WiFi, Bluetooth und LC-Display erstanden werden.



Die Ausstattungsvarianten der neuen Serie von Blaupunkt Audio reichen vom mobilen FM-Empfänger mit abnehmbarem Steckdosen-Plug und alternativem Standfuß über ein DAB Plus-Modell bis hin zum Internet-Radio. Zu den drei neuen Steckdosenradios des Herstellers zählt beispielsweise der quadratische FM-Vertreter "PRB 100".