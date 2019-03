Bleibtreu dreht ersten eigenen Film "Cortex"

Der Schauspieler Moritz Bleibtreu dreht seinen ersten Film als Regisseur und ist sehr angetan von der neuen Rollen und - wenig verwunderlich - auch von seinem Debüt.



"Das ist etwas, was mir unheimlich viel Spaß macht und was ich hoffentlich auch weitermachen werde", sagte der 47-Jährige am Mittwoch während eines Pressetermins am Hamburger Set. Das Besondere an seinem Psychothriller "Cortex" sei, "dass das wirklich meine Geschichte ist", erklärte er.