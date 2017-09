Blick auf die Serien- und Streamingwelt

Jane Fonda und Robert Redford als Liebespaar bei Netflix und Orlando Bloom wird in der Amazon-Prime-Fantasyserie "Carnival Row" mitspielen.





Jane Fonda und Robert Redford als Liebespaar bei Netflix

Schon vor fünf Jahrzehnten spielten Jane Fonda und Robert Redford in "Barfuß im Park" ein Liebespaar - nun standen sie erneut für ein romantisches Werk gemeinsam vor der Kamera. In "Unsere Seelen bei Nacht" verkörpern die 79-jährige Oscarpreisträgerin und der 81 Jahre alte Hollywoodstar zwei Nachbarn, die sich lange Zeit nie wirklich näher kennengelernt haben. Beide haben ihre Lebensgefährten verloren, und auch ihre Kinder leben nicht mehr in der Nähe. Basierend auf dem gleichnamigen Roman von Kent Haruf erzählt der Film dann von der langsamen Annäherung der beiden Senioren. Beim Filmfestival Venedig feierte das Werk von Ritesh Batra kürzlich seine Premiere; nun ist es ab diesem Freitag (29.9.) beim Streamingdienst Netflix zu sehen.

Orlando Bloom spielt in Amazon-Serie mit

Der Brite Orlando Bloom, der mit Blockbustern wie "Fluch der Karibik" und "Der Herr der Ringe" weltweit Erfolge feierte, wird in einer Amazon-Serie mitspielen. Der 40-Jährige werde die Hauptrolle in der Fantasyserie "Carnival Row" übernehmen", wie der Streamingdienst mitteilte. Bloom werde einen Polizisten spielen, der im Mordfall an einem Showgirl ermittelt. Gedreht werden soll den Angaben zufolge ab diesem Herbst. Der Start der achtteiligen Serie wurde für Ende nächsten Jahres angekündigt.