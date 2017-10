Blick auf die Serien- und Streamingwelt

Der "King of Queens" Kevin James kommt auf Amazon Prime mit einer neuen Serie und seiner alten Serienpartnerin Leah Remini mit "Kevin can't wait" zurück. Netflix hat Will Smith im Weihnachtsprogramm und eine Studie attestiert jedem vierten Deutschen Serien-Abhängigkeit.



Gleich zwei Comedyserien starten bei Amazon Prime im Monat Oktober in die zweite Staffel: "Kevin Can Wait" vereint Kevin James und Leah Remini ("King of Queens") wieder: Die Fortsetzung, ab 17. Oktober zu sehen, kündigt der Streamingdienst als eine "der quotenstärksten Comedyserie des vergangenen Jahres" in den USA an. Ebenfalls in die zweite Runde geht "One Missisippi" mit US-Komikerin Tig Notaro, die sich teilweise an ihre Biografie anlehnt.



Vom 3. November an ist das Emmy- und Golden-Globe-pränmierte Werk "Transparent" von Jill Soloway abrufbar. Jeffrey Tambor tritt in der Hauptrolle als transsexuelle Maura auf - in weiteren Rollen wirken Amy Landecker, Gaby Hofmann und Jay Duplass mit.