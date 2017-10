Blick auf die Serien- und Streamingwelt

Welche neue Serien starten bei Netflix, Amazon und Co.? Ein Blick in die Streamingwelt verrät es.



Achte Staffel von "Walking Dead" startet



Es ist eine der erfolgreichsten Fernsehserien der vergangenen Jahre: "The Walking Dead" zählt in den USA zu den Serien mit den höchsten Einschaltquoten. Nun geht es in die achte Runde. Am 22. Oktober beginnt beim US-Sender AMC die neue Staffel mit Hauptfiguren wie Rick, Carl und Daryl. Die haben nach der Apokalypse weiterhin nicht nur die Zombies gegen sich. Denn mit die größten Gefahren gehen noch immer von anderen überlebenden Menschen aus - allen voran Negan (Jeffrey Dean Morgan), der mit seinem Stacheldraht umwickelten Baseballschläger extrem furchteinflößend ist und auch in Staffel acht dabei ist.