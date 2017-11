Blick auf die Serien- und Streamingwelt

Was gibt’s Neues in der Welt von Netflix, Sky und Co.? Welche Serienhighlights erwarten die Zuschauer?



Tim Roth in Neo-Western bei Sky



Tim Roth, bekannt aus Filmen wie Quentin Tarantinos "Pulp Fiction" und "The Hateful Eight", wird in Kürze in einer Serie bei Sky zu sehen sein. Der Brite spielt in "Tin Star" einen Cop, der mit seiner Familie einen Neuanfang in einer ruhigen Kleinstadt in den kanadischen Rocky Mountains sucht. Doch dann gerät er in einen Strudel der Gewalt, als eine Ölraffinerie gebaut wird. "Tin Star" startet am 6. November bei Sky. Die zehn Episoden der Neo-Western-Serie sind dann immer montags um 20.15 Uhr in Doppelfolgen zu sehen. Die Serie ist eine britische Sky Eigenproduktion.