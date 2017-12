Blick auf die Serien- und Streamingwelt

"Jessica Jones" bekommt im März bei Netflix eine zweite Staffel und bei Amazon trifft Kampfkunst Komödie: Jean-Claude Van Damme gibt sein Serien-Debüt.



Jean-Claude Van Damme (57) meldet sich als selbstironischer Actionheld zurück. In der neuen Amazon-Serie "Jean-Claude Van Johnson" spielt die Kampfsport-Legende niemand geringeres als sich selbst. Als Schauspieler, der in Wirklichkeit Geheimagent ist, kämpf er gegen Superschurken. Sein Deckname: Johnson.



Mit sechs Episoden geht die Serie am heutigen Freitag beim Streamingdienst Amazon Prime an den Start. Es ist Van Dammes Seriendebüt. "Es ist eine gute Möglichkeit, der Öffentlichkeit mal ein anderes Bild von mir zu zeigen", sagte er bei der Promotion-Tour in München. Ob es eine Fortsetzung der Serie geben wird, ließen die Produzenten noch offen.