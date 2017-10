Blick in Netflix' Serienwelt

Schon an diesem Freitag läuft "Suburra" bei Netflix an. Und auch danach wird es Schlag auf Schlag weitergehen bis am 1. Dezember mit "Dark" die erste deutsche Produktion startet.



"Was Amazon kann, können wir auch", denkt sich Netflix. Vom 1. Dezember an bringt der Streaminganbieter mit Hauptsitz in den USA die erste deutsche Serie. Sie heißt "Dark" und ist zehn einstündige Episoden lang. Mit der Serie aus der Feder von Jantje Friese und Baran bo Odar und produziert von der Münchner Firma Wiedemann & Berg setzt Netflix auf das Genre Mystery.



Amazon hatte im Frühjahr als deutschsprachige Serienpremiere mit Matthias Schweighöfers Serie "You Are Wanted" auf das Pferd Thriller gesetzt und wird damit auch in eine zweite Staffel gehen.