Blick in die Serienwelt - Neue Funktion bei Netflix

Netflix kümmert sich um Leute, die beim Seriengucken genervt sind vom immer gleichen Vorspann. Und bei der ARD macht man sich schon jetzt Gedanken über den genauen Sendeplatz von "Babylon Berlin".



Bei Netflix können Nutzer seit Kurzem den Vorspann einer Serie überspringen. Dafür erscheint bei Beginn des Vorspanns ein kleines Symbol am unteren Bildschirmrand. Wer dann darauf klickt, muss sich die nächsten Sequenzen nicht anschauen, sondern kann die Folge direkt weiterangucken. Das führt bei Zuschauern allerdings zu gemischten Reaktionen:



Die einen freuen sich, dass sie mit jeder Folge nicht mehr denselben Vorspann sehen müssen. Für andere hingegen gehören auch die oft sehr kunst- und stimmungsvoll gestalteten Einleitungen - wie bei dem aktuellen Hit "Stranger Things 2" - zum Serienerlebnis dazu.