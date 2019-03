Blindenverband: Zu wenig Filme mit Hörfassung

Der Deutsche Blinden- und Sehbehindertenverband wünscht sich mehr Filme mit Hörbeschreibungen.



"Wir sind in einer guten Entwicklung bei den öffentlich-rechtlichen Sendern", sagte Geschäftsführer Andreas Bethke der Deutschen Presse-Agentur in Berlin. Nachholbedarf sieht er bei privaten Fernsehsendern und Streamingdiensten. In Filmen mit Hörfassung werden kurze Erklärungen eingesprochen, wenn die Figuren gerade nichts sagen. Das kann zum Beispiel eine Beschreibung der Umgebung oder der Handlung sein. Das hilft Menschen, die nicht oder nur schwer sehen können.