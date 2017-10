Blockbuster-König und später Vater: Jeff Goldblum wird 65

Kinohits wie "Independence Day" oder "Jurassic Park" haben Jeff Goldblum bekannt gemacht. Aber noch lieber macht der Schauspieler Yoga oder spielt anspruchsvolles Theater. Heute wird er 65.



Mittwochs war Jeff Goldblum den Sommer über immer schon verplant. Jeden Mittwochabend um 21.00 Uhr stand der Schauspieler zwischen Juni und Anfang Oktober mit dem Mildred Snitzer Orchestra im Rockwell-Club in Los Angeles auf der Bühne - um zu singen, zu tanzen, Freestyle-Jazz auf dem Klavier zu spielen und Quatsch zu machen. Der Schauspieler, der an diesem Sonntag (22.10.) 65 Jahre alt wird, ist gut im Geschäft zurzeit: 2016 die Fortsetzung des Blockbusters "Independence Day", in diesem Jahr der zweite Teil von "Guardians of the Galaxy" und 2018 ist er bei der nächsten Fortsetzung mit an Bord, diesmal vom Dinosaurier-Hit "Jurassic Park".