"Blonde Ambition": Madonnas Karrierestart als Film

"Blonde Ambition" – unter diesem Titel wird Madonnas Karrierestart in den 1980er Jahren verfilmt. Als Produzenten werden Brett Ratner ("Kill the Boss") und Michael De Luca ("Fifty Shades of Grey") fungieren.



Wie die Universal Studios bekannt gaben, haben sie sich die Drehrechte am Skript "Blonde Ambition" der Autorin Elyse Hollander gesichert. Das berichten die US-Branchenblätter "Variety" und der "Hollywood Reporter". Als Produzenten sind Brett Ratner ("Kill the Boss") und Michael De Luca ("Fifty Shades of Grey") an Bord. Ob Madonna am Projekt beteiligt sein wird, ist hingegen unklar.