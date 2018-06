Blu-ray: Weltweite Verbreitung steigt noch immer

Seit dem Aufstieg der Streaming-Angebote könnte man denken, physische Video-Medien seien dem Untergang geweiht. Doch das Gegenteil ist der Fall: Noch immer gewinnt die Blu-ray an Boden.



Eine Studie der GfK für die Digital Entertainment Group spricht der Blu-ray noch ein lebhaftes Dasein zu. Ebenfalls - wenn auch nur gering - am Erfolg beteiligt ist das ultrahochauflösende 4K-Format, welches seit 2016 im Massenmarkt angekommen ist. Die Preise hätten sich der Studie nach in den letzten drei Jahren nicht verändert.