Bluetooth-Koppeln soll mit Fast Pair einfacher werden

Fast Pair ist eine neue Android-Funktion und soll helfen, das Koppeln von Bluetooth-Geräten mit Smartphone und Tablet deutlich zu vereinfachen. Auch wird es damit mehr Sicherheit geben.



Es wäre übertrieben, zu behaupten, das Koppeln eines Bluetooth-Gerätes an ein Android-System sei schwer. Doch komfortabel ist es auch nicht. Allein wenn mehrere Bluetooth-Sender im Empfangsbereich sind, ist nicht immer klar mit welchem Gerät gekoppelt werden muss und kann. Da kann es schon mal zu "Fehlkopplungen" kommen.