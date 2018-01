Bluetooth – älter als gedacht und wichtiger denn je

Die Bluetooth Special Interest Group (SIG) feiert ihr 20-jähriges Bestehen, Grund genug einmal in die Geschichte und Zukunft der Funktechnologie zu werfen.



Bevor Bluetooth in jedem Handy oder Laptop war, setzte die Industrie auf Infrarottechnik, um kabellos Daten zu übertragen. Doch die Technik hat einen entscheidenden Nachteil: Es muss Sichtkontakt zwischen Sender und Empfänger bestehen. Deshalb gab 1994 Ericsson eine Machbarkeitsstudie in Auftrag, die einen funkbasierten Ersatz für Kabelverbindungen finden sollte.