Bochum ist Deutschlands erste "Gigabit-City"

190.000 Haushalte zählt Bochum momentan. Etwa 90 Prozent von ihnen sollen mit einem Gigabit pro Sekunde im Internet surfen können. Wie "rp online" berichtet, ist die Stadt in Nordrhein-Westfalen damit die erste ihrer Größe in Deutschland, die sich "Gigabit-City" nennen kann.