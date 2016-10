Böhmermann: Erdogan schaltet Generalstaatsanwaltschaft ein

Die Einstellung des Verfahrens gegen Jan Böhmermann wegen seiner "Schmähkritik" will der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan nicht akzeptieren. Daher legte sein Anwalt nun Beschwerde bei der Generalstaatsanwaltschaft ein.



Der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan akzeptiert die Einstellung der Ermittlungen gegen ZDF-Moderator Jan Böhmermann wegen dessen "Schmähgedichts" nicht. Erdogans Anwalt habe Beschwerde eingelegt, erklärte die Staatsanwaltschaft in Mainz am Montag. Diese werde von nun der Generalstaatsanwaltschaft in Koblenz geprüft.