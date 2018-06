Böhmermann als "Struwwelpeter"

In "Dr. Böhmermanns Struwwelpeter" interpretieren Jan Böhmermann und das Team des "Neo Magazin Royale" den Kinderbuchklassiker neu - erst online und später auch im TV.



Am Freitag erweckt Entertainer Jan Böhmermann das Werk von Dr. Heinrich Hoffmann zum Leben. Vor 150 Jahre schrieb dieser den "Struwwelpeter". In "Dr. Böhmermanns Struwwelpeter" werden nun die Geschichten neu erzählt.