Böhmermann durchleuchtet Profile in der "Prism is a Dancer Show"

Nicht nur der Facebook-Skandal zeigt, dass manche Daten lieber nicht in falsche Hände gelangen sollten. In der "Neo Magazin Royale"-Rubrik "Prism is a Dancer" durchleuchtet Jan Böhmermann die Internet-Profile seines Studiopublikums - kommende Woche in einer XXL-Ausgabe ganze 90 Minuten lang.



Die meisten Zuschauer im Studio König in Köln Ehrenfeld haben sicherlich nicht vor, selbst im Mittelpunkt von "Neo Magazin Royale" zu stehen. In den Sozialen Netzwerken präsentieren sich viele aber relativ offenherzig. Was man alles mit nur ein wenig Recherche herausfinden kann, führt Jan Böhmermann regelmäßig in der Rubrik "Prism is a Dancer" vor.