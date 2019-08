Böhmermann möchte Vorsitzender der SPD werden

Die erste Folge "Neo Magazin Royale" hatte es direkt in sich. Jan Böhmermann verkündete seine Kandidatur für den Vorsitz der SPD. Formell kann er sich bis Sonntagabend bewerben.



Jan Böhmermann will nach eigenen Worten SPD-Chef werden. Das kündigte der Satiriker am Donnerstagabend in seiner Show "Neo Magazin Royale" an. Willy Brandt sei ihm im Traum erschienen und habe ihm gesagt: "Du musst es machen, der Olaf (Scholz) ist 'ne Pfeife."