Böhmermann muss in Therapie

So zumindest die Anordnung des ZDF in der heutigen Spezialausgabe von "Neo Magazin Royale". Um seine großen Pläne dort umsetzen zu können, muss "Young Böhmermann" sich erstmal seiner traumatischen Vergangenheit stellen.



Sämtliche Ähnlichkeiten mit realen Personen sind unbeabsichtigt: TV-Satiriker und Agent Provocateur Jan Böhmermann spielt in einer Sonderausgabe des "Neo Magazin Royale" einen seelisch abgehalfterten Fernsehunterhalter namens Jan B., der gerne beim ZDF Programm auf bestem Sendeplatz machen würde.