Böhmermann stattet US-Late-Night-Show Besuch ab

Der Moderator Jan Böhmermann (36) kommt zu Besuch ins US-Fernsehen. Böhmermann werde am kommenden Montag zu Gast in der US-Late-Night-Show "Late Night with Seth Meyers" sein, hieß es im TV-Programm des Senders NBC.



Neben dem deutschen Komiker sind auch noch sein US-Kollege Jim Gaffigan sowie die Schauspielerin und Sängerin Andrea Martin als Gäste in der Sendung dabei. Meldungen zu diesem Thema

Musikschule freut sich über Böhmermanns Spendenangebot

Diesmal mit Böhmermann: Grimme-Preisverleihung in Marl

Vom Gedicht zur Staatskrise: Ein Jahr Böhmermann-Affäre

Bereits im vergangenen Jahr hatte Böhmermann einen Auftritt in einer US-Talkshow geplant, ihn dann aber wegen der Kontroverse um sein Schmähgedicht über den türkischen Präsidenten Recep Tayyip Erdogan zunächst verschoben.



In welche Show er eingeladen war, teilte er damals nicht mit. Die Late-Night-Show von Moderator Seth Meyers läuft seit 2014 und gilt bei Kritikern und Zuschauern als Erfolg.