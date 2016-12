Böhmermann und "Dschungelcamp": Medien 2016 vor Gericht

Die "Schmähkritik" von Jan Böhmermann hat 2016 weltweit Kreise gezogen, doch der Prozess des ZDF-Satirkers war nicht der einzige Fall, in dem Medien vor Gericht standen. Auch über das RTL-"Dschungelcamp" und den Rundfunkbeitrag wurde 2016 verhandelt.



Prozesse gegen Medien gibt es viele. Im Jahr 2016 ist nach zum Teil monatelangen juristischen Auseinandersetzungen eine Reihe Entscheidungen gefallen. Der Fall Böhmermann hat sogar Rechtsgeschichte geschrieben - ganz zu Ende ist er noch nicht. Eine Auswahl:



Die Böhmermann-Affäre





31. März: Großen Wirbel gibt es um TV-Satiriker Jan Böhmermann. Er trägt in seiner ZDFneo-Sendung sein Gedicht "Schmähkritik" über den türkischen Präsidenten Recep Tayyip Erdogan vor, das dieser als beleidigend empfindet.



15. April: Die Bundesregierung gibt grünes Licht für die strafrechtliche Verfolgung Böhmermanns nach Paragraf 103 des Strafgesetzbuchs wegen Beleidigung von Organen und Vertretern ausländischer Staaten. Darauf hat die türkische Regierung gedrängt. Außerdem droht dem Grimme-Preisträger ein Prozess nach Paragraf 185 wegen Beleidigung.