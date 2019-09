Böhmermanns Kandidatur zum SPD-Vorsitzenden gescheitert

Ist er nun SPD-Mitglied - oder nicht? TV-Satiriker Böhmermann sieht sich am Wochenende als Teil der traditionsreichsten deutschen Partei. Doch mit einer Bewerbung um den SPD-Vorsitz wird es wohl nichts.



Der TV-Satiriker Jan Böhmermann hat nach eigenen Worten die SPD-Mitgliedschaft in Köthen (Sachsen-Anhalt) erhalten - sein Vorstoß für den Parteivorsitz hatte am Wochenende aber zunächst keinen Erfolg. Bei der Bundes-SPD hieß es am Sonntag zu möglichen weiteren Bewerbern um den Chefposten, es sei niemand neu zugelassen worden. Mit Blick auf Böhmermann sagte eine Sprecherin auf Anfrage der Deutschen Presse-Agentur, dazu sei nichts eingegangen. Die Frist für Bewerbungen um den SPD-Vorsitz lief am Sonntag um 18 Uhr ab.



"Trotz vollen Einsatzes hat es am Ende möglicherweise knapp nicht gereicht, die strengen Kriterien zu erfüllen", schrieb Böhmermann nach dem Ende der Frist auf Twitter. Er kündigte an, er werde Montagmittag Stellung nehmen, wie es weitergehe und ob er seine Kandidatur für den Parteivorsitz der SPD gegebenenfalls noch juristisch durchsetzen werde.



"Ich danke meinem neuen Ortsverein Köthen für die schnelle und skrupellose Bestätigung meiner Mitgliedschaft in der Sozialdemokratischen Partei Deutschlands", hatte der 38 Jahre alte Fernsehmoderator am Samstag auf Twitter erklärt - und hinzugefügt: "Der #Neustart19 der deutschen Sozialdemokratie geht von Sachsen-Anhalt aus!"