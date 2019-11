Boeings "Starliner" besteht Test - Flug zur ISS geplant

Boeings Raumschiff "Starliner" hat einen Notfall-Test trotz Problemen mit dem Fallschirm bestanden - Einen ersten Flug zur ISS könnte es noch vor Weihnachten geben.



Mit dem "Starliner" sollen künftig US-Astronauten zur Raumstation ISS gebracht werden. Auf einem Gelände in New Mexico wurden nun die Triebwerke des Raumschiffs für einen Test gezündet. Rund einen Monat vor dem geplanten ersten unbemannten Testflug zur Raumstation ISS hat Boeings Raumschiff diesen Notfall-Test bestanden. Boeing sprach am Montag (Ortszeit) von einem "Meilenstein" für die bemannte amerikanische Raumfahrt. Doch nicht alles verlief nach Plan.