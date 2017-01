Börsenaufsicht prüft Antrag auf Ermittlung gegen T-Mobile USA

Die Telekom-Tochter T-Mobile USA könnte Probleme mit der amerikanischen Börsenaufsicht bekommen. Investoren werfen dem Unternehmen unter anderem fragwürdige Bilanzierungsmethoden vor.



Die amerikanische Börsenaufsicht SEC beschäftigt sich mit der Telekom-Tochter T-Mobile USA. Das Geschäftsgebaren des Unternehmens soll gründlich unter die Lupe genommen werden. Ende November vergangenen Jahres hatten amerikanische Investoren eine formelle Beschwerde ("Request for Investigation") eingelegt. Dies berichtet das Wirtschaftsmagazin "Bilanz" in seiner neusten Ausgabe, die am Freitag der Tageszeitung "Welt" beiliegt.